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Darende'de 4 ay önce kaybolan engelli gencin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 15:46 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesinde, 4 ay önce kaybolan zihinsel engelli Selimcan Kelleci'nin (21), Tohma Çayı'nda cesedi bulundu.

Darende'de 4 ay önce kaybolan engelli gencin cesedi bulundu

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, 4 ay önce kaybolan zihinsel engelli Selimcan Kelleci'nin (21), Tohma Çayı'nda cesedi bulundu.
Darende'de 13 Mart günü zihinsel engelli Selimcan Kelleci kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan ekipler, Tohma Çayı yanında Kelleci'nin kıyafetlerini bulunca suda arama yaptı. Birkaç gün süren çalışmalardan sonuç alınamayınca aramalar sonlandırıldı. Bu sabah saatlerinde vatandaşlar, çaydaki kayalıklar arasında sıkışmış erkek cesedi görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, uzun uğraşları sonucu cesedi sudan çıkardı.
Yapılan incelemede cesedin, 4 aydır aranan Kelleci'ye ait olduğu belirlendi. Kelleci'nin cesedi, otopsi için Hulisi Efendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Darende'de 4 ay önce kaybolan engelli gencin cesedi bulunduDarende'de 4 ay önce kaybolan engelli gencin cesedi bulunduDarende'de 4 ay önce kaybolan engelli gencin cesedi bulundu

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