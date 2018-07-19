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Darende'de 71 Afgan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende İlçesi'nde, polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 71 kişi yakalandı.

Darende'de 71 Afgan yakalandı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende İlçesi'nde, polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 71 kişi yakalandı.
Malatya-Kayseri karayolunda uygulama yapan Darende Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsündeki yolculara kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde çoğunluğu Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 71 kişinin, sahte belge düzenlenerek yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edildi. Polis ekiplerince ilçe merkezine götürülerek acil ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, daha sonra Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Afgan uyruklu kaçakların işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

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Darende'de 71 Afgan yakalandıDarende'de 71 Afgan yakalandı

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