Darende'de 71 Afgan yakalandı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende İlçesi'nde, polisin arama yaptığı yolcu otobüsünde yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 71 kişi yakalandı.
Malatya-Kayseri karayolunda uygulama yapan Darende Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsündeki yolculara kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde çoğunluğu Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 71 kişinin, sahte belge düzenlenerek yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edildi. Polis ekiplerince ilçe merkezine götürülerek acil ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, daha sonra Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Afgan uyruklu kaçakların işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı
Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız
Firari FETÖ'cü İpek'e şok! Londra'da ev hapsi verildi
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması! 28 gün şartı kalkacak mı?
Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç
CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum