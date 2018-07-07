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Darende'de kanala düşen minik Öykü boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende İlçesi'nde sulama kanalına düşen, ikisi de 2 yaşında olan çocuklardan Ensar İsmail Çınar kurtarılırken, Öykü Karagül boğuldu.

Darende'de kanala düşen minik Öykü boğuldu

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende İlçesi'nde sulama kanalına düşen, ikisi de 2 yaşında olan çocuklardan Ensar İsmail Çınar kurtarılırken, Öykü Karagül boğuldu.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında kanal çevresinde oynayan Ensar İsmail Çınar ve Öykü Karagül, suya düştü. Çevredekilerin yardımıyla Ensar İsmail Çınar kurtarılırken, minik Öykü ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Yapılan çalışmayla minik Öykü, düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta Nadir Mahallesi yakınlarında bulunuldu. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Öykü Karagülle'nin, yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Minik Öykü'nün cansız bedeni, Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Darende'de kanala düşen minik Öykü boğulduDarende'de kanala düşen minik Öykü boğuldu

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