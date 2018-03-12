HABER

Dargeçit’te mühimmat bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

Mardin’in Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin arazi taraması sırasında teröristlere ait mühimmat bulundu.Edinilen bilgiye göre, Dargeçit ilçesi Değerli Mahallesi kırsalında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen arazi taramasında 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 4 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet roketatar mühimmatı taşıma heybesi, 6 adet el bombasına ait tapa ve fünye, 25 adet elektrikli fünye, 150 metre elektrik kablosu ile taş duvar arasına gizlenmiş 2 adet savunma tipi el bombası ve poşete sarılı vaziyette 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Dargeçit’te mühimmat bulundu

Mardin’in Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin arazi taraması sırasında teröristlere ait mühimmat bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Dargeçit ilçesi Değerli Mahallesi kırsalında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen arazi taramasında 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 4 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet roketatar mühimmatı taşıma heybesi, 6 adet el bombasına ait tapa ve fünye, 25 adet elektrikli fünye, 150 metre elektrik kablosu ile taş duvar arasına gizlenmiş 2 adet savunma tipi el bombası ve poşete sarılı vaziyette 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Dargeçit’te mühimmat bulundu

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktıİran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı
Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldıErdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı
Ve Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktadaVe Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...

Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu rehin aldı

Eşi evi terk eden şahıs çocuğunu rehin aldı

Afrin’den Ordu’ya acı haber geldi

Afrin’den Ordu’ya acı haber geldi

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 52'nci gün; 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirildi (5)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 52'nci gün; 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirildi (5)

Çöken istinat duvarı villalara zarar verdi

Çöken istinat duvarı villalara zarar verdi

Şehit ateşi Kırklareli’ye düştü

Şehit ateşi Kırklareli’ye düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.