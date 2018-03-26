Dargeçit’te sokağa çıkma yasağı

Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı bir köyde, terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Dargeçit ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla operasyon yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, bugün 08.00 itibariyle Tanyeri Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.
Afrin casusu yakalandı!
Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!
e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi
Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!
Rusya’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum