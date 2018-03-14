Darıca'da tarihi ahşap bina yandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap binada yangın çıktı. İtfaiyenin yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, bina kullanılmaz hale geldi.
Saat 02.00 sıralarında, Darıca Yalı Mahallesi Fırın Sokak'ta bulunan 2 katlı tarihi ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat içerisinde yangın kontrol altına alınırken, bina kullanılmaz hale geldi. Binada yaşayan Müzeyyen Güçlü'nün oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.
Yanan binanın karşısındaki apartmanda yaşayan Müzeyyen Güçlü'nün oğlu Cumali Güçlü, "Annem küçük kardeşime kalmaya gitti. Biz de eşim ve çocuklarımla akşam saatlerinde annemin evinin yanındaki boş arsada mangal yaptık ve o sırada yağmur yağdı. Mangalı yağmurun altında bıraktıktan sonra annemin yanan evinin hemen karşısındaki evime geçtik. Gece yarısı eşim, evin yandığını söyleyerek beni uyandırdı. Hemen itfaiyeyi arayarak haber verdim" dedi.
Mangalı aşırı yağan yağmurun altında bıraktıkları için yangının bundan kaynaklandığını sanmadığını söyleyen Cumali Güçlü, "Ben annemin evinin kundaklandığından şüpheleniyorum. Mangal yaktığımız için de suçu bizim üzerimize atmak istiyorlar" diye konuştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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