HABER

Darıca'da tarihi ahşap bina yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 09:32 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap binada yangın çıktı.

Darıca'da tarihi ahşap bina yandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap binada yangın çıktı. İtfaiyenin yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, bina kullanılmaz hale geldi.
Saat 02.00 sıralarında, Darıca Yalı Mahallesi Fırın Sokak'ta bulunan 2 katlı tarihi ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat içerisinde yangın kontrol altına alınırken, bina kullanılmaz hale geldi. Binada yaşayan Müzeyyen Güçlü'nün oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.
Yanan binanın karşısındaki apartmanda yaşayan Müzeyyen Güçlü'nün oğlu Cumali Güçlü, "Annem küçük kardeşime kalmaya gitti. Biz de eşim ve çocuklarımla akşam saatlerinde annemin evinin yanındaki boş arsada mangal yaptık ve o sırada yağmur yağdı. Mangalı yağmurun altında bıraktıktan sonra annemin yanan evinin hemen karşısındaki evime geçtik. Gece yarısı eşim, evin yandığını söyleyerek beni uyandırdı. Hemen itfaiyeyi arayarak haber verdim" dedi.
Mangalı aşırı yağan yağmurun altında bıraktıkları için yangının bundan kaynaklandığını sanmadığını söyleyen Cumali Güçlü, "Ben annemin evinin kundaklandığından şüpheleniyorum. Mangal yaktığımız için de suçu bizim üzerimize atmak istiyorlar" diye konuştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Darıca'da tarihi ahşap bina yandıDarıca'da tarihi ahşap bina yandıDarıca'da tarihi ahşap bina yandı

Kadir İnanır’ı görmek için intihara kalkıştıKadir İnanır’ı görmek için intihara kalkıştı
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladıTürkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisiBahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kuyruğu kesilen ölü yunus sahile vurdu

Kuyruğu kesilen ölü yunus sahile vurdu

Çiftlik Bank'ın Tekirdağ çiftliğinde arama yapıldı

Çiftlik Bank'ın Tekirdağ çiftliğinde arama yapıldı

Sivas’da apartman boşluğuna devrilen kamyon iki saatte çıkarıldı

Sivas’da apartman boşluğuna devrilen kamyon iki saatte çıkarıldı

Birlikte alkol aldıkları genci dövüp, para ve telefonunu gasp ettiler

Birlikte alkol aldıkları genci dövüp, para ve telefonunu gasp ettiler

Öldürülen annesinin cesedinin başında ağlarken bulundu

Öldürülen annesinin cesedinin başında ağlarken bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.