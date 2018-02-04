Darmık dağı ve çevresi havadan karadan vuruluyor

Kilis’in Gülbaba köyü karşısındaki Darmık dağı ile çevresi havadan uçaklar, karadan ateş destek vasıtalarıyla terör örgütü PKK/PYD hedefleri vuruluyor.

Zeytin Dalı Hareketi 16’ıncı gününde Mehmetçik ile Özgür Suriye ordusu askerlerinin ilerleyişi sürerken, Türk Hava Kuvvetleri savaş uçaklarıyla havadan, sınırda konuşulu bulunan fırtına obüs, tank ve Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) tarafından ateş destek vasıtalarıyla Darmık dağı ve çevresindeki PKK/PYD hedefleri gün boyunca ateş altına alındı. Yükselen dumanlar ve patlama sesleri Kilis’in sınır köylerinden görülüyor.