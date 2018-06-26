Darp edilerek kaçırılan 70 yaşındaki kişi kurtarıldı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da dün, sabah namazını kılmak için evinden çıkıp camiye giderken 4 kişi tarafından darp edilerek kaçırılan Mehmet Taymur (70), terk edilmiş bir evde bulundu.

Batman Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Abit Taymur'un babası Mehmet Taymur, dün, Çarşı Mahallesi'ndeki evinden çıkıp, sabah namazı için camiye giderken 4 kişi tarafından darp edilerek, kaçırıldı. Mehmet Taymur'un uzun süredir eve gelmediğini fark eden ailesi durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Taymur'un 4 kişi tarafından darp edilip kaçırıldığı görüntülere ulaştı. Polis ekipleri, görüntüleri izleyerek, Mehmet Taymur'un kaçırıldığı yeri tespit. Ekiplerin yaptığı 8 saatlik çalışma sonucu Taymur, Beşevler Mahallesi'nde terk edilmiş bir evde buldu.

Mehmet Taymur kurtarılmasının ardından tedavisi yapılmak üzere Batman Bölge Hastanesi'ne getirildi. Babasının kaçırılmasıyla ilgili konuşan Abit Taymur, fidye için kaçırıldığını tahmin ettiklerini ifade ederek, "Kimseyle alıp veremediğimiz bir durum yok. Ancak, büyük olasılıkla fidye için kaçırıldığını tahmin ediyoruz. Durumu hemen polise bildirdik. 8 Saatlik bir aradan sonra Beşevler Mahallesi'nde terk edilmiş bir evin bodrumunda bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Polis ekipleri, Mehmet Taymur'u kaçıranların yakalanması için çalışma başlattı.

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