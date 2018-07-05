Datça'da 5 dönüm makilik alan yandı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm makilik alan, küle döndü. Alevler havadan ve karadan müdahale ile ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.
Datça'ya 30 kilometre mesafede Palamutbükü sahili, Kumyer Mevkii'ndeki çöplük alanda bugün saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Datça Orman İşletme Şefliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Marmaris'ten bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 10 arazöz ve 37 orman işçisi ile vatandaşlar da dtestek verdi. 1 saat süren çaba sonucu karadan ve havadan müdahale ile alevler söndürüldü. İlk belirlemelere göre 5 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü belirlendi. Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirtirken, "Jandarma olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bölgedeki enerji nakil hatları ya da çöp depolama alanındaki olası metan gazlarından yangının çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor" dedi.
FOTOĞRAFLI
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...
Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum