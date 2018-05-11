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Datça'da, Can Yücel Kültür ve Sanat Festivali başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 18:32 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 13 Mayıs'ta sona erecek 'Can Yücel Kültür Sanat Festivali' bugün düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Datça'da, Can Yücel Kültür ve Sanat Festivali başladı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 13 Mayıs'ta sona erecek 'Can Yücel Kültür Sanat Festivali' bugün düzenlenen açılış töreni ile başladı.
Datça Kültür Sanat Dayanışma (DKSD) grubu tarafından, Datça Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen festivalin açılışı için Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. Açılış törenine, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, HDP Grup Başkanvekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, şair, yazar ve tiyatro sanatçıları ile vatandaşlar katıldı. Datçalı iş insanları, esnaf ve yerel halkın dayanışmasıyla imece usulü, 'Gelin Can'a Can Katalım' sloganıyla gerçekleştirilen festivalde; şiir dinletileri, konserler, imza günleri, tiyatro ve halk oyunları gösterileri, sokak müziği etkinlikleri, sergiler, söyleşiler düzenlenecek. Festival, 13 Mayıs Pazar günü Hızırşah'ta yapılacak piknik ile sona erecek.
Belediye Başkanı Gürsel Uçar, sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Şebnem Sönmez'in yaptığı açılış törenindeki konuşmasında, 24 Haziran'daki seçimlere gönderme yaparak "Tamam arkadaşlar" diyerek başladı. Datça'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Uçar, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Uçar, "Ben değil biz diyerek yola çıktık. Datça'da hep beraber daha nice güzel etkinliklere birlikte imza atacağımıza inanıyorum. Can Yücel, 19 yıl önce aramızdan ayrıldı. Datça'ya onun katkıları gerçekten çok büyüktür. Ömrünün son yıllarını burada yaşaması, Datça'yı daha da güzel kıldı. İyi ki Can Baba, Datça'da yaşamış, iyi ki gönüllerimizde taht kurmuş" dedi.
DKSD grubu sözcüsü, ressam İbrahim Çiftçioğlu ise "Datçalıyım, ne mutluyum, gelecekten umutluyum" diyerek başladığı konuşmasını, "Yaşasın sanat, yaşasın hayat" sloganıyla sürdürdü. Can Yücel'in politik duruşuna, sosyal problemler karşısındaki anlık refleksine ve göstermiş olduğu tepkinin haklılığına defalarca şahit olduğunu belirten Çiftçioğlu, "Bu festival, bir alın terinin, emekten yana olanların, yürekleri halk sevgisi ile dolu olan insanların ürünüdür. Onların katkıları ile ortaya çıkmıştır. DKSD bu festivali düzenlerken, büyük sermaye gruplarına yaslanmamıştır. Onların kapılarını çalıp sponsorluk talebinde bulunmamıştır." dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Betçe Sanat Merkezi'nden 9 amatör kadın tiyatro oyuncusunun rol aldığı, 'Söylenceden Geleceğe Anadolu' müzikal oyunu sahnelendi. Yine Betçe Sanat Merkezi Türk Halk Müziği korosu mini bir konser verdi.

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Datça'da, Can Yücel Kültür ve Sanat Festivali başladıDatça'da, Can Yücel Kültür ve Sanat Festivali başladıDatça'da, Can Yücel Kültür ve Sanat Festivali başladıDatça'da, Can Yücel Kültür ve Sanat Festivali başladı

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