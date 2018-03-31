Datça'da eski hükümet konağı için imza kampanyası

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde 1988 yılında boşatılan, 2 kez yenileme ve tadilat çalışması yapılarak bakım ile onarımdan geçirilmesine rağmen kullanılmadığı için harabeye dönen eski hükümet konağının kurtarılması amacıyla imza kampanyası başlatıldı. Datça Kent Konseyi, hükümet konağının Datça Belediyesi'ne tahsis edilip, kültür ve sanat merkezi olarak hizmete açılmasını istedi. İskele Mahallesi Esenada mevkiinde deniz kenarında bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait olan, 2 katlı tescilli binanın bakımsız hali tepki çekti. Kapı ve pencereleri sökülen, içerisindeki döşemeleri parçalanan, denizin neminden dökülmeye yüz tutan duvarlarına yazılar yazılan binanın, bir an önce onarılıp, halkın hizmetine açılması isteniyor. Datça Kent Konseyi de, eski hükümet konağının Datça Belediyesi'ne tahsis edilip, kültür ve sanat merkezi olarak hizmete açılması isteği ile imza kampanyası başlattı. Datça ilçe merkezi başta olmak üzere çeşitli noktalarda açılan stantlarda, bir günde bini aşkın imza toplandı. HARABEYE DÖNDÜ Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, eski hükümet konağının mezbelelikten kurtarılması gerektiğini belirterek, "Eski hükümet konağı, Datça'mızın adeta gözbebeği gibi bir yerde, ne yazık ki bir kare leke gibi durmaktadır. Yaklaşık 20 yıldır harabe durumunda ve bu haliyle Datça'ya hiç yakışmıyor. Amacımız, bu binayı Datça'ya kazandırmak. Burada, bir kültür ve sanat merkezi oluşturmak istiyoruz. Herkesin desteğine, yardımına ihtiyacımız var. Eski hükümet konağı Datça Belediyesi'ne tahsis edilirse; buraya, Datça'ya yakışır bir kültür merkezi yapılacağına inanıyoruz" dedi. SANATÇILAR HALK İLE İÇİÇE OLACAK İmza kampanyasına destek veren arkeolog Okan Özalp ise Datça'nın bir kültür ve sergi evine ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Özalp, "Eski hükümet konağı binasının, kültür ve sergi evi olarak halkımızın hizmetine açılmasını ve köylerden gelen eski eserlerin buraya yerleştirilerek, sergilenmesini arzuluyoruz. Burada sanatçılar performanslarını sergilerken, açılacak olan çay bahçesinde ziyaretçiler, sanatçıları izleyebilecekler. Datça'nın böyle bir yeri ihtiyacı var. Burada açılacak olan kültür ve sergi merkezi, Datça'nın tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.