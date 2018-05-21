Datça'da film gibi uyuşturucu operasyonu

Cavit AKGÜN MUĞLA, DHA) Muğla'nın Datça ilçesinde, Finlandiya ve Türk bayraklı teknelere özel eğitimli narkotik köpeği ile düzenlenen operasyonda, 100 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, TCSG 26 Komutanlığı, TCSG 3 Komutanlığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu kaçakçılığı işinde kullanılacağı şüphesiyle uzun süredir takip edilen teknelerin Datça İnceburun kuzeyine yanaştığı tespit edildi. Gece boyunca takip sürerken, hareketlilik yaşanması üzerine bugün saat 05.22'de Datça Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine iki tekneye operasyon düzenlendi. Finlandiya ve Türk bayraklı iki teknede, 'Barut' isimli narkotik köpeği ile arama yapıldı. Finlandiya bayraklı 'Suedela' isimli teknede 100 kilogram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Soruşturma kapsamında tekneler ile 1 otomobile el konulurken, 6 kişi de gözaltına alındı.
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