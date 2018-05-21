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Datça'da teknelere film gibi uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 12:43 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Finlandiya ve Türk bayraklı teknelere özel eğitimli narkotik köpeği ile düzenlenen operasyonda, 100 kilogram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Datça'da teknelere film gibi uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Finlandiya ve Türk bayraklı teknelere özel eğitimli narkotik köpeği ile düzenlenen operasyonda, 100 kilogram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, TCSG 26 Komutanlığı, TCSG 3 Komutanlığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu kaçakçılığında kullanılacağı şüphesiyle uzun süredir takip edilen teknelerin Datça İnceburun kuzeyine yanaştığı tespit edildi. Gece boyunca takip sürerken, hareketlilik yaşanması üzerine bugün saat 05.20'de Datça Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine iki tekneye baskın yapıldı.
Finlandiya ve Türk bayraklı iki teknede, 'Barut' isimli narkotik köpeği ile arama yapıldı. Finlandiya bayraklı 'Suedela' isimli teknede 100 kilogram skunk ele geçirildi. Soruşturma kapsamında tekneler ile 1 otomobile el konulurken, 6 kişi de gözaltına alındı.

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Datça'da teknelere film gibi uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıDatça'da teknelere film gibi uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıDatça'da teknelere film gibi uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıDatça'da teknelere film gibi uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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