Davasında esrarın zararlı olmadığını söyleyen sanığa, mahkeme başkanından sert tepki

Bolu’da, 10 kilo esrarla yakalanan ve tutuklu yargılanan Mehmet Gazioğlu’nun duruşmadaki uyuşturucuyu övücü sözlerine sinirlenen mahkeme başkanı, "Biz alıcı değiliz, bize esrar mı satmaya çalışıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Ekim ayında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan lüks bir otomobilde yaptıkları aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 10 kilo esrar ele geçirmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan Haluk Erten ve Mehmet Gazioğlu isimli şahıslar ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla tutuklu yargılanan Haluk E. ve Mehmet G. ilk kez hakim karşısına çıktılar.
Tutuklu sanıklardan Mehmet Gazioğlu, ifadesinde, Diyarbakır’da bir inşaat şirketinde çalıştığını ve sağlık sorunları nedeniyle 10 bin liraya ihtiyacı olunca uyuşturucu taşıdığını belirterek, “Bayram isimli bir şahsa bu işten bahsettim. Beni Lice ilçesindeki bir köye çağırarak uyuşturucuyu verdikten sonra İstanbul’a götürmemi istedi. Bunun karşılığında bana 10 bin lira verecekti. Geri kalan parayı ise İstanbul’a götürdüğümde verecekti. Önce otobüsle gitmeyi düşündüm ama daha sonra patronum Haluk Erten, bana kendisinin de İstanbul’a gideceğini söyleyince uyuşturucuları onun aracının bazı bölümlerine gizledim. Patronum, İstanbul’a gitmeden önce Kayseri’ye uğrayacağını söyleyince, aracın bagajına sakladığım uyuşturucuların bir kısmını yol üzerinde bir yere gömdüm. Kayseri’den yola çıktığımızda Bolu yakınlarında uyuşturucularla yakalandık. Patronuma bu kötülüğü yaptığım için vicdanım rahat değil, onun hiçbir şeyden haberi yoktu” dedi.
Sanığın "Patronuma bu kötülüğü yaptığım için vicdanım rahat değil" sözü üzerine mahkeme başkanı Seyfi Han, “Senin taşıdığın bu uyuşturucu çocuklara, gençlere satılacaktı. Onların hayatını karartacaktı. O zaman vicdanın rahat olacak mıydı?” diye sordu. Bunun üzerine Gazioğlu, “Ben eroin değil esrar naklediyordum. Esrar o kadar kötü değildir. Ben çok sinirli bir insanım ama esrar içtiğimde kuzu gibi olurum. Bu insanı sakinleştirir” dedi.
Sanığın bu ifadesine sinirlenen mahkeme başkanı Han, “Bize esrar mı satmaya çalışıyorsun? Niye esrarı övüyorsun. Merak etme biz esrar almayız” şeklinde tepki gösterdi. Haluk Erten ise, uzun yolu tek başıma gitmek istemediğim için Mehmet’i yanına aldığını, uyuşturucu maddelerden haberi olmadığını söyledi.
Sanıkların ifadelerinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı 5 Haziran tarihine erteledi.
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