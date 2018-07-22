Davetiye dağıtan aile kaza yaptı, gelin adayı da yaralandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta düğün davetiyesi dağıtan ailenin otomobili, kontrolden çıkıp, dere yatağına uçtu. Kazada, gelin adayı Fatma Zehra Karslı ile anne ve babası yaralandı.

Kaza, şehir merkezi arıtma tesisi yakınlarında meydana geldi. Düğün davetiyesi dağıtan aynı aileden 3 kişinin içerisinde bulunduğu Ebubekir Karslı yönetimindeki 9 DK 713 plakalı otomobil, kontroden çıkıp karşı yöne geçerek dere yatağına uçtu. Kazada, sürücü Ebubekir Karslı, eşi Hatice ve bir hafta sonra düğünü olacak kızları Fatma Zehra yaralandı. Yaralılar, dere yatağındaki otomobilden itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastanelere kaldırıldı.

YERDKÖY'DEKİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Yerköy ilçesi Yamuklar köyü yol ayrımında ise Fahri Kuldemir yönetimindeki 58 BS 197 plakalı otomobil dere yatağına uçtu. Kazada sürücü sürücü Fahri Kuldemir ile yanındaki Ömer Faruk, Belgüzer, Gülay ve Sevilay Kuldemir yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı.

FOTOĞRAFLI



