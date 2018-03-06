Davutlar’da 45 kaçak göçmen yakalandı

Davutlar açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 45 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Davutlar açıklarında hareket halinde lastik bir bot tespit etti. Yapılan operasyonda lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 15 Suriye, 12 Eritre, 5 Küba, 4 Afganistan, 3 Gabon, 3 Gana, 2 Angola, 1 Kolombiya uyruklu toplam 45 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.