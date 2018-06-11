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Davutpaşa fabrika yangınının havadan görüntüleri (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 09:48 | Son Güncelleme

haber- kamera: alper korkmaz - istanbul dha davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı.

haber- kamera: alper korkmaz - istanbul dha davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. fabrikadan yükselen duman bir çok semtten görülüyor. ekiplerin, büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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