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Davutpaşa'da fabrika yangını; 1 itfaiye eri bacağından yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

DAVUTPAŞA'daki kumaş ve iplık fabrikası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) DAVUTPAŞA'daki kumaş ve iplık fabrikası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken yangına müdahale eden bir itfaiye eri dengesini kaybederer yere düştü. Bacağından yaralanan itfaiye eri arkadaşları taraından ambulansla hastaneye götürüldü.

(FOTOĞRAF)

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