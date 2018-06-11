Davutpaşa'da fabrika yangını (7)

Alper KORKMAZ-Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) DAVUTPAŞA'da 4 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Anadolu Yakası'ndan da itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katılıyor. İlk belirlemelere göre yangında ölen yada yaralanan yok. İstanbul'un hemen birçok noktasından görülebilen yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 06.30 sıralarında çıktı. Yangın büyüdü ve fabrikanın 3 ve 4'üncü katları bir anda alevler içinde kaldı. Edinilen bilgiye göre, yangının çıkmasıyla birlikte içeride bulunan çalışanları binayı terkederek; yangını itfaiyeye haber verdi. İlk etapta 6 ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine geldi, yetersiz kalınca Anadolu Yakası'ndan da itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Çalışmalarsırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. 74 araç ve 185 personelle yangına müdahale sürüyor. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini aldığı yangında, çok sayıda sağlık ekibi ve ambulanslar da olay yerinde bekliyor.
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