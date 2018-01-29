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Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken canından oldu! Genç futbolcunun feci ölümü

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 20:17 | Son Güncelleme 12 dakika önce

İstanbul Yedikulesporlu futbolcu Yunus Emre İzol, yabancı uyruklu bir kadını darp eden şahsı durdurmak isterken bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Yedikule İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yedikulespor’da lisanslı futbolcu Yunus Emre İzol cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada bir şahsın Moldovalı E.D’yi darp ettiğini gördü. Kadının taksiye bindiği esnada şiddete uğradığını gören İzol ve arkadaşları koşarak şahsı engellemek istedi. Şahıs bunun üzerine İzol ve arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Kalbine iki bıçak darbesi alan İzol hayatını kaybederken, arkadaşları Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı Akın ve Taşkın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İzol ve arkadaşlarına saldıran ve o esnada elinden yaralanan şahıs ise tedavi için hastaneye gitti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri zanlıyı burada gözaltına aldı. Saldırgan Ayhan A.'nın (38) “kasten yaralama” suçundan emniyette kaydı bulunduğu belirlendi. Polis, gözaltına aldığı şahsı polis merkezine götürerek ifadesini aldı.

'TELEFONUMU ÇALDIN' DİYEREK KADINI DARP ETMEYE BAŞLADI

Alkollü olduğu belirlenen şahsın yapılan sorgusunda, cadde üzerindeki taksi durağının yanında beklediği esnada yolun karşısında bekleyen Moldovalı E.D’ye telefonunu çaldığını söylediği ve sonrasında aralarında tartışma çıktığını belirledi. E.D’nin ise bu suçlamayı kabul etmeyerek taksiye binmeye çalıştığı öğrenildi. O esnada kadının yanına gelen İzol ve arkadaşlarının, “Ayıptır karşındaki kadın, neden vuruyorsun” dediği belirlendi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Müdahale etsen bir türlü,etmezsen bir türlü,çok üzücü,Mekanı cennet olsun kardeşimizin
Bu çocuk hayata veda etti. Artık yaşamıyor. Katil hala yaşıyor. Ve yaşamaya devam edecek..
kasten yaralamadan sabıkalı pisliğin ne işi var dışarıda?! olan gencecik çocuğa olmuş kim verecek hesabını?! yazık Allah rahmet eylesin.
bu kişi drek agzı gozu bağlanıp afrınde yem olarak cephede kullanılmalı
bu genç ölmese o şahısı denetimli serbestlik der yollarlardı belkide kaydı varmış önceden yaralama diye ya belki ozaman salıvermiştir olmayan adalet ülkede
bu tür olaylar olduğunda hemen polis çağırın kendi canınızdan olabilirsiniz benim amcam da bu şekilde müdahale edince bıçaklanmıştı
" “kasten yaralama” suçundan emniyette kaydı bulunduğu " SABIKA KAYDI OLANLAR İÇİN AYRI BİR ŞEHİR YAPILSIN HEPSİ O ŞEHRE KOYULSUN BURADAN YETKİLİLERE SESLENİYORUM!
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