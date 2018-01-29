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Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken öldü

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 20:17 | Son Güncelleme 9 saat önce

İstanbul Yedikulesporlu futbolcu Yunus Emre İzol, yabancı uyruklu bir kadını darp eden şahsı durdurmak isterken bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Yedikule İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yedikulespor’da lisanslı futbolcu Yunus Emre İzol cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada bir şahsın Moldovalı E.D’yi darp ettiğini gördü. Kadının taksiye bindiği esnada şiddete uğradığını gören İzol ve arkadaşları koşarak şahsı engellemek istedi. Şahıs bunun üzerine İzol ve arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Kalbine iki bıçak darbesi alan İzol hayatını kaybederken, arkadaşları Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı Akın ve Taşkın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İzol ve arkadaşlarına saldıran ve o esnada elinden yaralanan şahıs ise tedavi için hastaneye gitti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri zanlıyı burada gözaltına aldı. Saldırgan Ayhan A.'nın (38) “kasten yaralama” suçundan emniyette kaydı bulunduğu belirlendi. Polis, gözaltına aldığı şahsı polis merkezine götürerek ifadesini aldı.

'TELEFONUMU ÇALDIN' DİYEREK KADINI DARP ETMEYE BAŞLADI

Alkollü olduğu belirlenen şahsın yapılan sorgusunda, cadde üzerindeki taksi durağının yanında beklediği esnada yolun karşısında bekleyen Moldovalı E.D’ye telefonunu çaldığını söylediği ve sonrasında aralarında tartışma çıktığını belirledi. E.D’nin ise bu suçlamayı kabul etmeyerek taksiye binmeye çalıştığı öğrenildi. O esnada kadının yanına gelen İzol ve arkadaşlarının, “Ayıptır karşındaki kadın, neden vuruyorsun” dediği belirlendi.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Müdahale etsen bir türlü,etmezsen bir türlü,çok üzücü,Mekanı cennet olsun kardeşimizin
saldirganin tam adini neden paylasmiyorsunuz, bu mu adalet sucluyu korumak mi
Bu çocuk hayata veda etti. Artık yaşamıyor. Katil hala yaşıyor. Ve yaşamaya devam edecek..
kasten yaralamadan sabıkalı pisliğin ne işi var dışarıda?! olan gencecik çocuğa olmuş kim verecek hesabını?! yazık Allah rahmet eylesin.
bu kişi drek agzı gozu bağlanıp afrınde yem olarak cephede kullanılmalı
bu genç ölmese o şahısı denetimli serbestlik der yollarlardı belkide kaydı varmış önceden yaralama diye ya belki ozaman salıvermiştir olmayan adalet ülkede
bu tür olaylar olduğunda hemen polis çağırın kendi canınızdan olabilirsiniz benim amcam da bu şekilde müdahale edince bıçaklanmıştı
moldovolı kadına dicek lafım yok fuhuş hırsızlık tırnakçılık yaparak kaç kişiyi dolandırıyorlar..yazık gencecik insan 2rezil yaratığın kurbanı olmuş keşke bıraksaymışta birbirlerini gebertselermiş..
Öldüğüyle kaldı allah rahmet eylesin katil yarın serbes kalır yolumu çok basit adli kontrol şartıyla.Yaşasın adalet.
" “kasten yaralama” suçundan emniyette kaydı bulunduğu " SABIKA KAYDI OLANLAR İÇİN AYRI BİR ŞEHİR YAPILSIN HEPSİ O ŞEHRE KOYULSUN BURADAN YETKİLİLERE SESLENİYORUM!
bunu sallandıracaksın , ibret olur herkese
Kimbilir daha önce kaç kişiyi yaraladı ve sonra beni hapse atmayın diye polislere ağladı. Mağdur kişiler korktukları için pek konuşmuyolar buda bunun gibilerin işine geliyo. Siz siz olun her kavgaya dalmayın özellikle gece ise sadece bıçak değil silah taşıyanlarda var. Ufak kapkaç olaylarını birkaç kez bende durdurdum ama yapanları alt edebileceğimi gözüme kestirmişdim tabi. Yoksa bulaşmamak en iyisi bu insanlarda ne silah olacağı belli olmaz.
Çok üzücü, Allah rahmet eylesin, gencecik çocuk gitti...
halk ne yapsın kalabalık olarak linç edecen artık cezayı halk kessin delikanlı gitti allah rahmet eylesin kim verecek bunun hedabını
Bu sabıkalı sahısın dışarıda ne işi var buna cevap arıyoruz 1.Aslında milletin anlamadığı 60 70 80 Darbelerinde yazılan yasaların ürünü CMK da çok açık var 2 Bu açığı bile özel avukatlar işte buradan ekmek yiyor (Seni bu şuçtan akların ceza almamanı sağlarım ama şu kadar da paranı alırım işine gelirse) Ben üstüme düşeni yaptım ;yazdım.. TOP SENDE MYNET
Öncelikle ALLAH rahmet eylesin yaralılarada acil şifalar dilerim. Zanlının katsen yaralamadan sabıkası var-mış. Her gün yazıyoruz bu cibilliyetsizler aramızda nasıl bu kadar rahat dolaşıyor diye! Dolaşr tabii işbirlikçileri Türk Milleti adına adalet dağıttığını sanan zavallı ve ibrlikçileri hakim ve savcılar olursa.. ancak böyle dağıtır. Savcı ve hakimler Tabipler birliği gibi bu aziz millete DÜŞMANLIĞINIZDAN gına geldi. Az adamsanız polis korumasındaki lojmanlardan çıkın
Allah rahmet eylesin yazık olan gencecik adama olmuş.. Bazen bu tip olaylarda haber yapıyorsunuz halk duruma duyarsız kaldı kimse müdahale etmedi seyretti diye. İşte sebebi bu psikopat dolu etraf Allah göstermesin
Erkek adammışsın kardeşim.Mekanın cennet olur inşallah.
polis nerede aradik kac kere ihbaer ettik diyenler var polisin umrunda degil olay bitmeden gelmezler utanmadan aldiklari maasi da yerler haketmis gibi. hepsi degil tabi ki bircogu.
Biz bu haberi okuduğumuzda o katil çoktan çıkmıştır geziyodur dışarda adalet yokkı
BU PİSLİKLER İÇİN POSTU DELDİRMEYE DEĞER Mİ.?
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