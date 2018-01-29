Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken öldü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Yedikule İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yedikulespor’da lisanslı futbolcu Yunus Emre İzol cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada bir şahsın Moldovalı E.D’yi darp ettiğini gördü. Kadının taksiye bindiği esnada şiddete uğradığını gören İzol ve arkadaşları koşarak şahsı engellemek istedi. Şahıs bunun üzerine İzol ve arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Kalbine iki bıçak darbesi alan İzol hayatını kaybederken, arkadaşları Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı Akın ve Taşkın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İzol ve arkadaşlarına saldıran ve o esnada elinden yaralanan şahıs ise tedavi için hastaneye gitti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri zanlıyı burada gözaltına aldı. Saldırgan Ayhan A.'nın (38) “kasten yaralama” suçundan emniyette kaydı bulunduğu belirlendi. Polis, gözaltına aldığı şahsı polis merkezine götürerek ifadesini aldı.