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Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 10:23 | Son Güncelleme

Erzurum'da, ablasının 24 yaşındaki kızına tecavüz eden ve doğan çocuğun DNA raporu ile babası olduğu belirlenen evli 2 çocuk babası imam A.İ.'nin (42) mahkemeye sunulan mütalaada, 'nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şekilde tehdit' suçlarından 21,5 yıla kadar hapsi istendi. Suçlamaları kabul etmeyen A.İ. "Ben farkında olmadan rızam dışında cinsel ilişkiye girmiş" ifadesini kullandı.

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Erzurum'da yeğenine tecavüz ettiği iddiasıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde görevli imam A.İ., 11 Ağustos 2017'de tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkındaki şikayeti öğrendikten sonra görevinden istifa eden ve Elazığ'a kaçarken yakalanan A.İ. hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, tecavüze uğrayan genç kızın şikayet dilekçesine de yer verildi.

Dayısı A.İ.'nin kendisine 2016 yılında tecavüz ettiğini belirten kimliği açıklanmayan genç kız, tehditler nedeniyle bunu kimseye anlatamadığını söyledi. 9 Mayıs 2017'de başka bir şehirde özel bir hastanede doğum yaptığını anlatan genç kız, "Dayım ile anneannemin yaşadığı köye gittik. Akşam saatlerinde evde yalnızken dayım geldi. Televizyon izlerken battaniyeyi yüzüme kapatarak tecavüz etti. 'Bu yaşadıklarını kimseye anlatmayacaksın. Anlatırsan seni öldürürüm, yaşatmam. Zaten kimse sana inanmaz ben imam olduğum için herkes bana inanacaktır. En sonunda sen suçlu çıkarsın' deyip çıktı. O an korktuğum için kimseye birşey diyemedim. Görev yaptığı Muş'un Malazgirt ilçesinden sürekli Erzurum'a gelip benimle yalnız kaldığında şikayet etmemem konusunda tehditlerine devam etti. Dayanamayıp yaşadıklarımı anneme ve ablama anlattım. Hastaneye gittik ve 6 aylık hamile olduğumu öğrendim. Yasal süreyi geçirdiğimiz için kürtaj olamadım. Mayıs ayında doğum yaptım ve bebeği Sevgi Evleri Çocuk Yurdu'na bıraktım. Öz dayımdan şikayetçiyim ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

YÜZDE 99.99 BEBEĞİN BABASI

İddianamede, yuvaya verilen erkek bebek ile A.İ.'nin DNA örneklerinin incelendiğine işaret edildi. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığın'da yapılan DNA incelemesinde bebeğin yüzde 99.99 A.İ.'nin oğlu olduğuna vurgu yapıldı.

"BEN FARKINDA OLMADAN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞ"

Suçlamaları kabul etmeyen A.İ. ilk sorgusunda, "Kendisi ile gönül ilişkimiz vardı. Anneme ait köye tek başıma gittim. Eşim yanımda değildi. Akşam saatlerinde uyumak için odalardan birine gittim. Uyurken kendisi odama girmiş. Ben farkında olmadan rızam dışında cinsel ilişkiye girmiş. Uykulu olduğum için olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Kendisi kaldığım odaya gelerek rızam dışında benimle cinsel ilişkiye girmiştir. Asıl ben ondan şikayetçiyim" diye savundu.

"ANNEMİN ODADA OLDUĞU ANDA BİRLİKTE OLDUK"

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.İ. bu kez yeğeni ile rızası ile ilişkiye girdiğini öne sürdü. A.İ., "Kendisi sürekli bana dokunarak ve mesaj atarak tahrik ediyordu. Birkaç kez kendisi ile rızası ile birlikte oldum. Annem ve kendi annesinin aynı odada olduğu anda bile birlikte olduk" dedi.

Duruşma savcısı dün görülen ikinci celsede mahkemeye sunduğu mütalaada sanığın, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18, 'zincirleme şekilde tehdit' suçundan da 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, A.İ.'nin avukatının esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için ertelendi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum taciz cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
bale kurslarında taciz olmuyor ama. imam dindar kesimde bu tacizler oluyor. buda diyanetin çalışmamasından. bunlar ataturkun elinden kaçan ahirzaman imamları. bunlar ataturku karaladılar çıkarları için. daha çok kesilecek hoca var memlekette
Tam aksine imamın yaşına bakarak 28 Şubat dönemi imamlardan olduğu çok açık ve o dönem imamlarini kim ne şekilde getirdi onlarda malum zaten. Şimdi salyalariniz akıp imamları kotulemeyin bunlar sizin eseriniz.
@durankaraman66 imam mı yapmış ? vay zındık vay kafir, tiz vurun kellesini...
Bale kursunda da oldu. defalarca...
@omercidik ensarın düğmesi deliklerindenmisin???
anlamadığım ne dense bütün böyle sapıklar ya imam lardan çıkıyor yada dindar kesimden allahım sen bizi bu sapık insanlardan koru sizde baştakiler imamhatip açmaya devam edin inşallah dizinde sonunuz geliyor
@necati_1973_ukdth ÜNLÜlerden MURAT BAŞOĞLU ve Öz yegeni BURCU bodrumda teknede sevişirken bunun ikiside dindar ve imammıydı. Atıp tutma islam dinini bu pislikler ile pisletme.
@necati_1973_ukdth yapmak istedikleri tam olarak bu zaten. Müslümanları kötülemek. Allah tan korkan bir kimse bunları yapamaz zaten. Sapık görmek istiyorsan Avrupa'ya bak. Her şeyleri sapıklık ama onu kendilerine hayat tarzı yapmışlar kimse rahatsız olmuyor. Ülkemizi de böyle yapmak istiyorlar ve bu tür haberlerle insanların zihnini bulandırıyorlar. Seninkini bulandırdıkları gibi maalesef
@necati_1973_ukdth Kardeş İMAM OLUP İSLAMİYETİ anlamayan insanlardır.. böyle karektersiz birkaç it yüzünden bir toplum eleştirilmez.. bu arada DİNDAR demek ALLAH CC emir ve yasaklarını tam anlamıyla uygulayan demektir..bir insan dindar görünüp bu şekilde ALLAH CC yasaklarını çiğnerse ona KUR'AN I KERİM de MÜNAFIK denir..münafıkta BAKARA SURESİ nin 8 inci ayetinden 21 inci ayetine kadar açıklaması yapılmıştır..MÜNAFIK lar cehennemde bir kafirden daha aşşağısında yer alacaktır..
sapık imamların lisesi doğru dürüst insan çıkmaz
imamlar bizden uzak ALLAH a yakın olsun biz başka bişey istemiyoruz,imam böylr yaparsa cemaati sen düşün artık.
BİR KERE ANLADIKTA 5 KERE DAHA NEDEN OLUYOR ONU ANLAMADIK ?
Bu dinci yobazlardan hersey beklenir
yinemi imam yinemi sözde dini bütün olduğunu sanan sapıklar yuuuuh imamdan evliya koyma avluya
arkadas bale kurslarında olmuyo demiş onlar laik kimse deşifre etmez merak etme
Şaşırdık mı ? hayır ....
burdan çıkıp imamlar, imam hatiplilerden vurmayın insanda karakter olacak karaktersiz olunca imamda olsa farketmez. Sizde karakterinizi ortaya koyuyorsunuz herşeyi dine bağlayarak.
Sözde birde İMAM sın birde utanmadan insanlara FETVA lar verip durursunuz yazıklar olsun senin gibi ve senin gibi sapık beyinli insanlara lanet olsun tacizcilere tecavüzcülere ulan ablanın kızı be o senin nasıl bir nefis tir bu anlamıyorum ablanın kızı seninde canın ciğerin kızın sayılır bu kadar mı ABAZA laştınız evde eşleriniz yetmiyormu size nasıl bir sapıklıktır ALLAH sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın lanet olsun ya LANET OLSUNNNNNN
Memleketimize ne oldu...
Imam demwk seref haysiyet ugramayan kisi oldu cuma namazina da gitmem artik
iğrenç olaylar bu tür haberler diğer canlılara çocuklara istismarlar bu haberleri gördükçe iğreniyorum cezaların artması gerekiyor zamanında az olan görülmeyen haberimiz olmayan olaylar suçlar arttı nerdeyse her gün okuyoruz ve bunlara karşı ağır cezalar gelmedikçe çözülmeyecek toplumun yapısını oldukça zedeleyen olaylar bunlar böyle olaylarda suçlular ortaya çıkartılıp en ağır cezaları almalılar
herşey dinen yapılıyor imamlarda. o nedenden imam olunca söylediğin yaptığın müslümanlık oluyor
Kız başına böyle bir şey geldi madem hemen peşine gebelik engelleyici haplardan içseydin de çocuğun olmasaydı keşke. Onun hayatı da mahvoldu şimdi
Bu pisliğe ibreti alem için ağırlaştırılmış müebbet verin ama nerde bizde böyle adalet
Bu haber de bu rezaleti gerçekleştirenin bir İmam olması özellikle belirtiliyor ki toplumun dindarlara güveninin zedelenmesi durumu söz konusu ve dindarlara vurmak için halihazırda bekleyen Kemalistleri görüyorum! Kemalist yada laik dostlar şunu iyi bilmeli ki ,Laik ve kemalist eğitimle bir bir imam bile yetiştiremiyoruz...12 sene boyunca Atatürkü anlatmaktan göbeğimiz çatlıyor ve yine anlata analat bitiremiyoruz ama sonuçta 1881-1938'in dışına çıkamıyor,9 umdeyi sayamıyoruz üstelik memlekette Atatürk karşıtları bulunuyor!! şimdi sakince bu müfredatla ileride başımıza daha neler gelir düşünün!
yayınlamayın artık bunları insanların terazisi kaçıyor güzel ülkemizde
adi sapık,bide imam olacak! diyorki beni tahrik etti,mesaj yazdı.bre zındık ,bre gafil,bre sapık ablanın kızından,yeğeninden bahsediyorsun.oruspu olsa sen onu doğru yola getirmek için uğraşacağına ilk yoldan çıkaran kişi oluyorsun,bu nasıl bir ahlaksızlıktır? ne günlere kaldık?
Böyle haberler yayınlamak çok hoşunuza gidiyor
merak etme seninde yüzüne bataniye örtüp aynısını ceza evinde yaparlar ....
TEK KELİMEYLE İĞRENÇ KESİNLİKLE İDAM EDİLMELİ
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