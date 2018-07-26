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Dayıya, yeğenlere cinsel istismardan 62 yıl 2 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 16:13 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da iki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile yargılanan Ramazan Y.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da iki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile yargılanan Ramazan Y. (22), toplam 62 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, kent merkezinde Ağustos 2017 yılında meydana geldi. Araç ilçesinden ablasını ziyarete gelen ve alkollü olduğu öne sürülen Ramazan Y. gece aynı odada kaldığı yaşları 15 yaşından küçük yeğenleri A.Y. ile S.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. İki kardeş, durumu ailelerine bildirdi. Ailenin şikayeti üzerine Ramazan Y. polis tarafından gözaltına alındı, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde Ramazan Y. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve tehdit' suçlarından dava açıldı. Karar duruşmasına çıkan Ramazan Y., S.Y.'ye yönelik eyleminden ötürü 42 yıl 2 ay, A.Y.'ye yönelik eyleminden dolayı da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan olayı başkalarına anlatmaması için yeğenlerini tehdit ettiği gerekçesiyle sanığa tehdit suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Y.’ye toplam 62 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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