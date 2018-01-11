HABER

DBP'li Sebahat Tuncel'in dosyası Malatya'ya gönderildi

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 17:27 | Son Güncelleme 47 dakika önce

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve yardımcısı Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto ettiği için 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek' iddialarıyla 9.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava, Tuncel'in Malatya'da tutuklu yargılandığı dosyayla birleştirildi.

​DBP Eş Genel Başkanı Tuncel'in, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kışanak ile yardımcısı Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto etmek için 25 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen eyleme katıldığı için 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek' iddialarıyla 9.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Kandıra F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sebahat Tuncel, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tuncel'in avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tuncel'in kimlik tespitinin ardından söz alan cumhuriyet savcısı, Diyarbakır'da görülen dava ile Malatya'da görülen dava arasında fiili ve hukuki bağ bulunduğu gerekçesiyle dosyaların birleştirilmesini istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Diyarbakır'daki dava dosyasının, Sebahat Tuncel'in Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı 'terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak' suçlamasıyla açılan davanın dosyası ile birleştirilmesine hükmetti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İBB açıkladı! İşte İstanbul'daki kadın ve erkek nüfusu

İBB açıkladı! İşte İstanbul'daki kadın ve erkek nüfusu

Ortalığı ayağa kaldırmıştı! Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem

Ortalığı ayağa kaldırmıştı! Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem

Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek

Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek

Karakoldan böyle kaçtı

Karakoldan böyle kaçtı

Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar

Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar

Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp

Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.