DEAŞ, 20 Esad destekçisini öldürdü

Suriye’nin Deyrizor şehrinde DEAŞ tarafından düzenlenen intihar saldırısında, Beşar Esad rejimi destekçisi olan milis güçlerden en az 20 kişi öldü.

Dün gece Deyrizor’un doğusunda bulunan Al Mayadin kasabasında terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 20’den fazla Esad Rejimi destekçisi öldürüldü.