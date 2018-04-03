DEAŞ davasında emekli özel harekat polisine 9 yıl hapis

DEAŞ’a katılarak canlı bomba olmayı istedikleri iddia edilen 2 genç kadın ile eski bir polis memurunun ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Eski polis memurunu 9 yıl hapse çarptıran mahkeme 2 kadını ise 6 yıl hapse mahkum etti.

Ailelerinin kayıp ihbarı ile aranırken emekli özel harekat polisi Muhammet Gültekin ile birlikte yakalanan ve terör örgütü DEAŞ’a katılarak canlı bomba olmak istedikleri iddia edilen 2 genç kadın ile emekli polis memurunun ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, eski polis memuru tutuklu sanık Muhammet Gültekin hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Esra İşeri ve Maryam Sadıgova’nun katılmadığı duruşmada sanık Gültekin son savunmasını yaptı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Gültekin, “ İddia edilen suçu işlemiş olsaydım istihbarat birimleri hakkımda ayrıntılı raporlar sunardı. Hakkımda delil yoktur. Whatsap yazışmalarımdan suç çıkarılmaya çalışılmaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.