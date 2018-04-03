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DEAŞ davasında emekli özel harekat polisine 9 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

DEAŞ’a katılarak canlı bomba olmayı istedikleri iddia edilen 2 genç kadın ile eski bir polis memurunun ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

DEAŞ’a katılarak canlı bomba olmayı istedikleri iddia edilen 2 genç kadın ile eski bir polis memurunun ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Eski polis memurunu 9 yıl hapse çarptıran mahkeme 2 kadını ise 6 yıl hapse mahkum etti.
Ailelerinin kayıp ihbarı ile aranırken emekli özel harekat polisi Muhammet Gültekin ile birlikte yakalanan ve terör örgütü DEAŞ’a katılarak canlı bomba olmak istedikleri iddia edilen 2 genç kadın ile emekli polis memurunun ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, eski polis memuru tutuklu sanık Muhammet Gültekin hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Esra İşeri ve Maryam Sadıgova’nun katılmadığı duruşmada sanık Gültekin son savunmasını yaptı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Gültekin, “ İddia edilen suçu işlemiş olsaydım istihbarat birimleri hakkımda ayrıntılı raporlar sunardı. Hakkımda delil yoktur. Whatsap yazışmalarımdan suç çıkarılmaya çalışılmaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme başkanından avukata: "Telefonunuzda kafa kesme videosu bulunduruyor musunuz?"

Duruşmada daha sonra söz alan tutuksuz kadın sanıkların avukatı da, sanıkların telefonundan elde edilen DEAŞ’a ait infaz videolarının internetten kolayca ulaşılabilecek videolar olduğunu ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi. Bu savunma üzerine mahkeme başkanı sanık avukata, "Siz telefonunuzda kafa kesme videosu bulunduruyor musunuz?" diye tepki gösterdi. Avukat da "Doğru ben olsam yüklemezdim" cevabını verdi.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme tutuklu sanık Muhammet Gültekin’i “Terör örgütü üyeliği” suçundan 9 yıl 5 ay 12 gün hapse çarptırdı. Mahkeme tutuksuz sanıklar Esra İşeri ve Maryam Sadıgova’yu ise aynı suçtan 6 yıl 9 ay hapse çarptırdı.
Mahkeme heyeti, sanık Gültekin’in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme tutuksuz sanıklar İşleri ve Sadıgova hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağının devam edilmesini kararlaştırdı.

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