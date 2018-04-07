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DEAŞ liderlerinden Hekmat, Afganistan’da öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Cüzcan eyaletine bağlı Darz Aab bölgesine gerçekleştirilen hava saldırısında DEAŞ’ın liderlerinden Qari Hekmat’ın öldüğü bildirildi.Afganistan güçlerinin, terör örgütü DEAŞ’ın liderlerinden Qari Hekmat’ı öldürdüğü ifade edildi.

Afganistan’ın Cüzcan eyaletine bağlı Darz Aab bölgesine gerçekleştirilen hava saldırısında DEAŞ’ın liderlerinden Qari Hekmat’ın öldüğü bildirildi.
Afganistan güçlerinin, terör örgütü DEAŞ’ın liderlerinden Qari Hekmat’ı öldürdüğü ifade edildi. Hekmat’ın Perşembe günü Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Cüzcan eyaletine bağlı Darz Aab bölgesine gerçekleştirilen hava saldırısında öldüğü kaydedildi.
Güvenlik görevlileri, Hekmat’ın geçtiğimiz yıl Taliban’dan ayrılmasının ardından ülkenin kuzeyinde örgüte ait yeni bir sığınak yaparak varlık göstermeye çalıştığını dile getirdi. Terör örgütü DEAŞ ülkede ilk olarak 3 yıl önce varlık göstermişti.

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