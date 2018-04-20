DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Adıyaman polisi tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıstan 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon M.T., H.T. ve S.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan M.T., isimli şahıs tutuklanırken H. T ve S. T. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.