DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan ve örgüte elaman kazandırma çalışmalarına katıldığı belirlenerek gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edilirken, 15 kişi tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



PARTNER Çalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileri