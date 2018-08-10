DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan ve örgüte eleman kazandırma çalışmalarına katıldığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Darıca, Gebze, Dilovası ve Derince ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polisleri eşliğinde yapılan baskınlarda 16 kişi gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Bir kişi adliyeye götürülürken gazetecilere hakaret ederek, "Çekin terörist diye de yazın" dedi.
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