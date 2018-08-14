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DEAŞ sanığı 3 Suriyeli beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldikleri ve DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla Kayseri'de tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Hamzah Khalid Müslim, Mustafa Hamid ve Mustafa Ahmet Hamad Al- Karboodı, beraat etti.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldikleri ve DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla Kayseri'de tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Hamzah Khalid Müslim, Mustafa Hamid ve Mustafa Ahmet Hamad Al- Karboodı, beraat etti.
Geçen yıl Aralık ayında, Irak ve Suriye'den yola çıkıp, yasa dışı yollarla sınır bölgeleri üzerinden Türkiye'ye gelen Suriye uyruklu Hamzah Khalid Müslim, Mustafa Hamid ve Mustafa Ahmet Hamad Al- Karboodı'nın, İl Göç İdaresi'ne kayıt yaptırmadıkları belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin Türkiye'ye giriş tarihlerinin terör örgütü DEAŞ'ın dağılma tarihine denk geldiği tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, 'DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Hamzah Khalid Müslim, Mustafa Hamid ve Mustafa Ahmet Hamad Al- Karboodı ile avukatları hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklar, örgütün bazı sözde 'emirlerinin' isimlerini bildikleri ve 'örgüt üyesi' oldukları iddialarını reddederek beraatlarini istedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu 3 sanığın da 'örgüt üyeliği' suçundan beraatlarine karar verdi.

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