DEAŞ sanığına 7.5 yıl hapis

Kayseri’de ‘DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılanan ve aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında suikast planlayan Oğuzhan Korkmaz’ın da olduğu 2’si tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada, 1 sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Oğuzhan Korkmaz’ın Kılıçdaroğlu davasında da DEAŞ üyeliğinden yargılanması nedeniyle bu davanın reddine karar verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Oğuzhan Korkmaz, A.T., S.S., B.E. ve M.K.’nin çatışma bölgelerine gittiği, El Kaide(DEAŞ) örgütüne katıldıkları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasında 11 sayfalık iddianame hazırlayan başsavcılık, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca İstanbul ili Reina isimli eğlence merkezinde bulunan kalabalığa yönelik gerçekleşen saldırı ve bu saldırı akabinde yapılan ihbarlar üzerine şüpheliler A.T., Oğuzhan Korkmaz ve S.S. yönünden soruşturma başlatıldığı ve soruşturma dosyasının, yürütülen soruşturma dosyası ile birleştirildiği öğrenildi. Başsavcılığın soruşturma dosyasında şüpheliler B.E., E.E., S.S:, Z.S., H.S., Y.İ., L.S., Y.S., Q.S., İ.S. ve M.A.S.’nin Suriye’ye illegal yollardan gidip, silah ya da canlı bomba yeleği getirecekleri, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarının anlaşıldığı ve şüphelilerin yakalandığı, M.K. isimli şüphelinin firari olduğu öğrenildi.