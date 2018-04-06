DEAŞ sanığına 7.5 yıl hapis

Kayseri’de ‘DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılanan ve aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında suikast planlayan Oğuzhan Korkmaz’ın da olduğu 2’si tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada, 1 sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Oğuzhan Korkmaz’ın Kılıçdaroğlu davasında da DEAŞ üyeliğinden yargılanması nedeniyle bu davanın reddine karar verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Oğuzhan Korkmaz, A.T., S.S., B.E. ve M.K.’nin çatışma bölgelerine gittiği, El Kaide(DEAŞ) örgütüne katıldıkları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasında 11 sayfalık iddianame hazırlayan başsavcılık, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca İstanbul ili Reina isimli eğlence merkezinde bulunan kalabalığa yönelik gerçekleşen saldırı ve bu saldırı akabinde yapılan ihbarlar üzerine şüpheliler A.T., Oğuzhan Korkmaz ve S.S. yönünden soruşturma başlatıldığı ve soruşturma dosyasının, yürütülen soruşturma dosyası ile birleştirildiği öğrenildi. Başsavcılığın soruşturma dosyasında şüpheliler B.E., E.E., S.S:, Z.S., H.S., Y.İ., L.S., Y.S., Q.S., İ.S. ve M.A.S.’nin Suriye’ye illegal yollardan gidip, silah ya da canlı bomba yeleği getirecekleri, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarının anlaşıldığı ve şüphelilerin yakalandığı, M.K. isimli şüphelinin firari olduğu öğrenildi.

Oğuzhan Korkmaz, 2015’te Suriye’de çatışmada yaralanmış Tutuklu sanık Oğuzhan Korkmaz’ın babası M.K.’nin 27 Kasım 2015’te verdiği ifadesinde oğlunun yaklaşık 6-7 aydır evden ayrı olduğu, bir dernekte sohbetlere katıldığını, sakallarını uzatıp, bıyıklarını kısaltıp, geniş elbiseler giydiğini, Cuma namazlarını Diyanet imamlarının arkasında değil, kendilerine ait yerlerde kıldıklarını oğlunun kendisine anlattığını beyan ettiği ortaya çıktı. Oğuzhan Korkmaz’ın 10 Aralık 2015’te kendiliğinden Emniyet’e giderek, Suriye’de çatışmalara katıldığını, sol kolunda ve sol boyun bölgesinde yaralanması sonrası Türkiye’ye geldiği ve o tarihte serbest bırakıldığı öğrenildi. 23 Mart 2017’de gözaltına alınan Harita kadastro 4. Sınıf öğrencisi tutuklu sanık S.S.’nin ise cep telefonunda yapılan incelemede DEAŞ terör örgütü tarafından ilan edilmiş bayrak yanında DEAŞ terör örgütünün mensubuna ait fotoğrafın elde edildiği, fotoğraf içeriklerine göre şüphelinin Suriye ülkesine gittiği, terör örgütüne katılıp askeri eğitim aldığı, terör örgütü ile çalışmalara katıldığı ortaya çıktı. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Oğuzhan K.(35) ve S.S.(20), tutuksuz sanıklar A.T. (24), B.E.(25), E.S.(47) ile Suriye, Halep uyruklu tutuksuz sanıklar H.S.(27), L.S.(22), M.A.S.(25), Y.S.(22) ve avukatları duruşmada hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Suriyeli İ.S.(20), Y.S.(29), Q.S.(22) ile Z.S.(23) duruşmaya katılmadılar. Tutuklu sanık S.S. geçtiğimiz yıl Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Suriye’deki rejime karşı savaştığını söyleyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti. Tutuklu sanık Oğuzhan Korkmaz ise pişman olduğunu ifade etti. Diğer sanıklarda terör örgütü üyesi olmadıklarını söylediler.

Oğuzhan Korkmaz’a bu davada ceza yok

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.S.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapsine ve yurt dışı yasağı, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca tutuklu sanık Oğuzhan Korkkaz ve tutuksuz sanık A.T. hakkında aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden açılmış bir dava nedeniyle davanın reddine karar verirken, diğer sanıkların delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

Oğuzhan Korkmaz Kılıçdaroğlu’na suikast davasında da yargılanacak

Ayrıca tutuklu sanık Oğuzhan Korkmaz ve tutuksuz sanık A.T. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında suikast planlayan DEAŞ militanı 9’u tutuklu, 14 şüpheli Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.