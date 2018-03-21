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DEAŞ sanıkları şeriat mahkemesi istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 14:55 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi 8 sanık, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi 8 sanık, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar mahkemeyi tanımadıklarını söyleyerek, şeriat mahkemesi istedi
Kocaeli'de DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan 8 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü celsesi Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar, Kocaeli'de terör örgütü üyelerine barınma ve diğer çeşitli ihtiyaçları konusunda yardımcı oldukları, Rakka'da savaşan kişilerle birlikte hareket ettikleri, örgütsel toplantılar yaptıkları, sosyal medya hesabından Fırat Kalkanı operasyonunu karalayıcı paylaşımlar yaptıkları yönündeki suçlamalarla ilgili savunma yapmayı kabul etmedi. Sanıklardan Hüseyin Perçin, "Kuran ve sünnetin olmadığı yerde mahkeme olmak istemiyorum. Sizi reddediyorum" dedi. Yargılanan Savaş Demir, "Mahkemenizi reddediyoruz. Biz şeriat mahkemeleri istiyoruz" ifadelerini kullandı. Hakan Çakmak ise, "Mahkemenizi tanımıyorum" dedi. Sanıklar avukat da istemediklerini belirtti.
Mahkeme, tutuklu yargılanan sanıklar Murat Ergin, Hakan Çakmak, Savaş Demir, Ramazan Gümüştaş, Samir Caferov, Hasan Çiydem, Hüseyin Perçin ve Efgan Yusifov 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

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