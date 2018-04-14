DEAŞ şüphelisi 2 Afgan gözaltına alındı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları değerlendirilen Afganistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenimuhacir beldesindeki İnönü Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları değerlendirilen ve çalışma izinleri olmamasına rağmen çobanlık yapan Afganistan uyruklu M.M. (18) ile A.Q.O.'yu (32) çalıştıkları ahırda yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.
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