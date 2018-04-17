DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı edildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 3 Irak uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 13 Nisan tarihinde kent merkezinde belirlenen evlere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli sınır dışı edildi.
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