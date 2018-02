DEAŞ şüphelisi 5 kişi adliyede

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ocak günü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Karaman merkezli Konya ve Mersin'de operasyon düzenledi. Operasyonda Karaman'dan M.Y., R.T., ve M.Y., Konya'dan R.S. ile Mersin'den A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 6 av tüfeği ve 70 fişek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

