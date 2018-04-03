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DEAŞ şüphelisi 5 kişi sınır dışı edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Samsun’da terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 21 DEAŞ şüphelisinden adliyeye sevk edilen 5’i sınır dışı edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlatıldı.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 21 DEAŞ şüphelisinden adliyeye sevk edilen 5’i sınır dışı edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda il genelinde belirlenen farklı adreslere operasyon düzenleyen terörle mücadele ekipleri, Irak uyruklu oldukları belirtilen 1’i kadın toplamda 21 kişiyi gözaltına aldı.
Dijital verilerine el konulan ve ifadeleri alınan zanlılardan 5’i emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli hakkında sınır dışı kararı verildi.

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