DEAŞ şüphelisi Iraklı kadın gözaltında

Eskişehir’de, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu kadın gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, önceden belirlenmiş adreslere operasyon gerçekleşirdi. Düzenlenen operasyonda DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen Irak uyruklu A.M.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıca, yakalanan A.M.A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun’a gönderileceği bilgisi edinildi.
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