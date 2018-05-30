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DEAŞ şüphelisi üniversiteli serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üniversite öğrencisi M.U.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ şüphelisi üniversiteli serbest bırakıldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üniversite öğrencisi M.U.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen soruştırmada üniversite öğrencisi M.U.Y.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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