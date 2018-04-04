DEAŞ terör örgütü üyesi otobüste yakalandı

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- GAZİANTEP’ten İstanbul’a yolcu otobüsüyle seyahat eden DEAŞ terör örgütü üyesi A.A., Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde jandarmanın kimlik kontrolünde yakalandı.
Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-90 Karayolu üzerinde araçlara yönelik yaptıkları kontroller sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Kimlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, A.A.'nın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu ve kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Adli makamlara teslim edilen A.A., cezaevine konulmak üzere Gaziantep’e gönderildi.
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