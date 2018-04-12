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DEAŞ'ın istihbaratçısı Suriye'de yumurta satarak gizlenmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 10:11 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 1'i Türk, 7 Suriyeli yakalandı.

DEAŞ'ın istihbaratçısı Suriye'de yumurta satarak gizlenmiş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 1'i Türk, 7 Suriyeli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Suriyeli Read Hajjiosman'ın (56), Rakka'da örgütün istihbarat elemanı ve infazcısı olduğu, kendisini gizlemek için yumurta sattığı, oğlu ve eniştesinin ise canlı bomba eylemi yaptığı öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, sabahın ilk saatlerinde bazı evlere baskın yaptı. Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 1'i Türk, 7 Suriyeli yakalandı.
YUMURTACI OLARAK GİZLENMİŞ
Şüphelilerin emniyette alınan ifadelerinde ise Read Hajjiosman'ın, DEAŞ'ın istihbatarçısı olduğu, terör örgütünden kaçmak isteyenleri infaz ettiği ve Rakka'da yumurta satarak bilgi toplayıp, kendisini gizlediği ortaya çıktı. Ayrıca Hajjiosman'ın, oğlu ve kızının kocasının da Rakka'da canlı bomba olup intihar eylemleri düzenledikleri öğrenildi.
Ayrıca yakalanan Mehmet E.'nin (22) ise özellikle cezaevi firarisi olan kişilerle irtibata geçtiği, çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasıyla aranan Serkan Y.'yi kaçak yollarla Suriye'ye götürüp DEAŞ saflarında kazandırmaya çalıştığı belirlendi.
FURKAN SOHBETLERİNE KATILDI
Suriye'nin El Kaide'nin yapılanmasına destek vermek için sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan Musa Ertaş'ın (34) ise kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'ndaki sohbetlere katılıp sokak eylemlerinde gösteri yaptığı, aynı operasyonda yakalanan Doğan Dişkaya ve hamile olan eşi Berika Dişkaya'nın da yine terör örgütünün yurtdışında bulunan kamplarla görüntülü arama yaparak irtabat kurdukları öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

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DEAŞ'ın istihbaratçısı Suriye'de yumurta satarak gizlenmişDEAŞ'ın istihbaratçısı Suriye'de yumurta satarak gizlenmiş

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