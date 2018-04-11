DEAŞ’ın Kılıçdaroğlu’na suikast planı davası başladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne saldırı planlayan ve Kocaeli ile Kayseri Emniyeti’nin koordinesiyle yakalanarak gözaltına alınan ve ‘DEAŞ terör örgütü üyeliği’ suçundan yargılanan 5’i tutuklu 10 sanığın Kayseri’de yargılanmasına başlandı. Kayseri sorumlusu olarak DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından seçilen Oğuzhan K.’nın eşi, ev hanımı tutuksuz sanık Ayla K. “Eşim çok pişman olduğunu, kandırıldığını söylüyor, hepsi de çok iyi çocuklar, iyi niyetliler” dedi.

5 Temmuz 2017’de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet yürüyüşüne Kayseri’den kiraladıkları araçla saldırmayı hedefleyen DEAŞ’lı oldukları öne sürülen 6 şüpheli Kayseri ve Kocaeli Emniyeti’nin koordineli çalışmasıyla yakalanmıştı. Kocaeli’de gözaltına alınan Oğuzhan K. ile irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişi daha gözaltına alındı. Adalet yürüyüşüne saldırı planı ile ilgili gözaltı sayısı 15’e yükselmiş oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan sanıklar Oğuzhan K., Emre E., Ali M., Kaan A. ve Fatih Ö. yönünden soruşturma evrakının tefrik edilerek yetkisizlik kararı ile suç yeri Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kayseri sorumlusu olarak DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından seçilen Oğuzhan K.’ya biat ettikleri iddiasıyla ‘DEAŞ terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklu yargılanan bilgisayarcı Kadir K.(28), tamirci Ahmet K.(31), işsiz Selahattin A.(30), öğrenci Abdullah A.(23) ve şoför Selim İ. (32) ile tutuksuz sanıklar işçi Ferhat K.(23), işçi Ahmet T.(24), memur Seyit K.(47), inşaat işçisi Burhanettin K.(42) ve Oğuzhan K.’nın eşi ev hanımı Ayla K.(36) hakkında açılan iddianame Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davada tutuklu sanıklar Kadir K., Ahmet K., Selahattin A., Abdullah A. ve Selim İ. ile tutuksuz sanıklar Ferhat K. Ahmet T., Seyit K. ve Burhanettin K. duruşma salonunda hazır bulunurken, Oğuzhan K.’nın eşi ev hanımı tutuksuz sanık Ayla K. ise Konya Beyşehir Adliyesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır bulundu.

Kayseri sorumlusu olarak DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından seçilen Oğuzhan K.’nın eşi ev hanımı tutuksuz sanık Ayla K. mahkemede savunmasında “Evimizde öyle örgüt toplantıları yapılmazdı. Sadece Ali M. ile Emre E. sürekli evimize gelirlerdi. Gülüşüp, eğlenirlerdi, biz de haremlik selamlıktır, ben hiç görmezdim zaten ama içeriden gülüştükleri, eğlendikleri sesler gelirdi. Öyle toplantılar olmazdı, Kaan A. ile Kadir K. bir kez geldiler. Seyit abi ile zaten çocuğunu devlet okuluna gönderiyor diye konuşmazlardı. Eşim de çok pişman olduğunu, kandırıldığını söylüyor. Hepsi de çok iyi çocuklar, iyi niyetli hepsi, bir daha böyle bir şey olmayacağını söylüyorlar. Eşim olay günü Konya’dan kitap almaya gideceğini söyledi. Ali evimize gelip beni onlara bir gece kalmam için götürdü, hızlı gidince sorduğum zaman ehliyeti olmadığını söyledi. Ne olduğunu anlamadım, Konya’ya gidiyorum diye gitti” diye konuştu.

Suriyeli sanık Abdullah A. ise savunmasında “Benim terör örgütü ile alakam yok, Oğuzhan’ın iftirasıdır. Ben devlet okullarına gidiyordum, Oğuzhan iftira atıyor, sosyal arkadaşımdır. Suriyeli, Filistinli ve Türk arkadaşlarım var, evlerimize gidip gelirdik. DEAŞ lideri Ebu H. ile ilgili tavsiye videolar söylediler, bir iki dakika izledim, sevmedim bana göre değildi, bir daha izlemedim. Oğuzhan ile eşi sokaklarda kalıyor, kimse evine almıyordu. Benim evimde 10 gün kaldılar, bu sürede kayınvalidem Oğuzhan’ı evden kovdu, bir daha hiç görüşmedik. Bu yüzden iftira atıyor olabilir” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan K.’nın ifadesinde ‘Kadir, DEAŞ fikirlerini benimseyerek benimle hareket etti’ diye iddialarına tutuklu sanık Kadir K. “Oğuzhan neden böyle bir iftira attı bilmiyorum. Ben bu olaylar yaşanmadan, 2017 Ocak ayında yine gözaltına alınmıştım, o günden sonra bir daha hiç görüşmedim. Bilgisayar tamircisiyim. Bana bir bilgisayar getirmişlerdi, format atmıştım” dedi.

İşsiz tutuklu sanık Selahattin A. da savunmasında “Benim kafam güzelken Fatih Ö. isimli arkadaşım namaz kılanlar ile tanıştırdı. Oğuzhan ile de tanıştım. Bir keresinde de birisinin ölüsünün hayır yemeğine çağırdılar, kafamın güzel olduğunu söyledim, yine de ‘gel’ dediler. Gidip kıymalı yedim. Oğuzhan ile bir kez namaz kıldık. Mimar Sinan Parkı’nda namaz kılıyorlardı. İnternette telegram adlı bir program indirdim, 3 gün sonra sildim. Telefondaki videolar oradan çıkmış olabilir. Bunlar ağızlarında Allah kelimesi olan, madde, alkol olmayan kişilerdi” şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Selim İ. ise “Ben Fransız vatandaşıyım. Haziran 2016’da Türkiye’ye geldim. Dinimi vatanımda yaşamak için ve ailemin tavsiyesi ile gelip Kayseri’ye yerleştim. Facebook’ta Oğuzhan ile arkadaş önerilerinde karşılaşıp arkadaş olduk. Hiç DEAŞ ile ilgili konuşmadı, iki üç kez iftar yemeği yedik, kendimi burada buldum. Buraya İslam, Allah ve din diye geldim, işimde battım, kendimi de burada buldum. Ben Fransa’ya gitmek istiyorum, başıma gelmedik kalmadı” diye konuştu.

2017’de DEAŞ yüzünden gözaltına alındığını söyleyen inşaat işçisi sanık Burhanettin K. ise “2017’de DEAŞ’dan içeri alındık. 15 gün boşuna yattım. Çıkınca da DEAŞ’ın ne olduğunu merak edip, telefonda internetten araştırdım, yeniden gözaltına alınınca telefonumda bu dokümanlar çıktı. Oğuzhan’ı bir iftar yemeğinde gördüm” dedi.

Diğer sanıkların da savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Aralarında Oğuzhan K.’nın da olduğu 5 tanığın dinlenilmesi için duruşmayı Haziran ayına ertelerken, tutuklu sanık Selahattin A.’nın da tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.