DEAŞ’ın Sözde Sağlık Emiri ile kırmızı bültenle aranan 2 terörist yakalandı

Ümit KOZAN/ANKARA, (DHA)-ŞANLIURFA'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen 14 kişi yakalandı. Gözaltına alınan ve aralarında DEAŞ'ın Sözde Genel Sağlık Emiri olduğu belirtilen Kefah Basheer Hussain'le birlikte 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında 2 kişinin de İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Suriye'deki PKK/KCK-PYD/YPG'nin kontrolündeki bölgeden kaçak yollarla Türkiye'ye bir grup DEAŞ örgütü üyelerinin geleceği bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Suriye'den kaçak yollarla geçen 12 DEAŞ üyesi ile bu kişilere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

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