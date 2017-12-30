DEAŞ'ın 'sözde' savcısı tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da eylem hazırlığındayken yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'daki 'sözde' savcısı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Rakka kentindeki 'sözde' savcısının, Türkiye'de eylem hazırlığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda, şüphelinin de aralarında olduğu 4 Suriyeliyi gözaltına aldı. DEAŞ'ın Rakka'daki 'sözde' savcısının üzerinden çıkan dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
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