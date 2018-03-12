DEAŞ’ın sözde Telafer emiri hakim karşısında

DEAŞ Terör Örgütünün sözde Telafer Emiri H.K.İ.H., ve kardeşi S.K.İ.H.,’nin yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Duruşmaya, ’terör örgütü üyeliği örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer alma’ suçlamasıyla çıkartılan tutuklu sanık sözde Telafer Emiri H.K.İ.H., ve kardeşi S.K.İ.H., ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.