DEAŞ’lı kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

Trabzon’da oturum izni almak için İl Göç İdaresine başvuran ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan DEAŞ’lı kadın yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Dağıstan uyruklu H.K. (24) isimli kadın, oturum izni almak için Trabzon İl Göç İdaresine başvuruda bulundu. Yapılan incelemede görevliler, kadın hakkında tahdit olduğunu belirleyerek Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi. İl Göç İdaresine gelen TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağıstan uyruklu kadını alarak Emniyet Müdürlüğüne getirdi. DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu anlaşılan H.K., cezaevine gönderildi.
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz
Büyük kriz kapıda! İki ülkeyi karşı karşıya getiren suikast
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum