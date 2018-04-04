DEAŞ’tan 12 Iraklı adliyede

Samsun’da gözaltına alınan ve 9’u sınır dışı edilen 21 DEAŞ şüphelisinden 12’si bugün adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda il genelinde belirlenen farklı adreslere operasyon düzenleyen terörle mücadele ekipleri, Irak uyruklu oldukları belirtilen 1’i kadın toplamda 21 kişiyi gözaltına aldı.
Dijital verilerine el konulan ve ifadeleri alınan zanlılardan 9’u işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, kalan 12 DEAŞ şüphelisi Samsun Adliyesine sevk edildi.
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