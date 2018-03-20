DEAŞ’tan gözaltına alınan koca tutuklandı, 17 yaşındaki eşi serbest bırakıldı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’tan gözaltına alınan koca tutuklanırken, 17 yaşındaki eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen Iraklı Karrah Husam Taeq Al Hadeethı ile 17 yaşındaki karısı A.M.’yi gözaltına aldı. A.M. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Karrah Husam Taeq Al Hadeethı ve A.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Karrah Husam Taeq Al Hadeethı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Hamile olan 17 yaşındaki eşi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son dakika! Afrin halkı teröristleri TSK'ya böyle teslim etti
Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor
Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
Mezarlıkta korkutan görüntü! Siz nereye giderseniz oraya bakıyor
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum