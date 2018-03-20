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DEAŞ’tan gözaltına alınan koca tutuklandı, 17 yaşındaki eşi serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:13 | Son Güncelleme

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’tan gözaltına alınan koca tutuklanırken, 17 yaşındaki eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen Iraklı Karrah Husam Taeq Al Hadeethı ile 17 yaşındaki karısı A.M.’yi gözaltına aldı.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’tan gözaltına alınan koca tutuklanırken, 17 yaşındaki eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen Iraklı Karrah Husam Taeq Al Hadeethı ile 17 yaşındaki karısı A.M.’yi gözaltına aldı. A.M. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Karrah Husam Taeq Al Hadeethı ve A.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Karrah Husam Taeq Al Hadeethı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Hamile olan 17 yaşındaki eşi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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