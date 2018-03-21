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DEAŞ’tan sakalını kesenlere işkence

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 09:30 | Son Güncelleme

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 2’si tutuklandı.

DEAŞ’tan sakalını kesenlere işkence

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 2’si tutuklandı. Zanlıların ifadelerinde sakal uzatmayan ya da sakalını kesenlere, sigara içenlere işkence yapıldığını, falakaya yatırıldığını anlattıkları ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 7 Mart’ta terör örgütü DEAŞ üyelerinin ABD Adana Konsolosluğuna yönelik saldırı yapma ihtimaline karşılık düzenlediği operasyonda, 15’i Suriyeli 4’ü Türk 19 kişi gözaltına alındı. Zanlılar 14 gün boyunca sorgulanıp dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ahmed K.’nın örgütün tankçısı olduğu öğrenildi. Zanlılardan Ziyad Ö’nün ise ülkesinde iç savaş çıkmadan önce Lazkiye’de polis olarak görev yaptığını belirterek DEAŞ’lı teröristler tarafından zorla savaştırıldığını anlattığı aktarıldı.

Sakal uzatmayan ya da kesenlere falaka
DEAŞ hakkında da bilgi veren şüphelilerin, terör örgütünün, sigara içenlere, sakal uzatmayan ya da sakalını kesenlere kırbaçla işkence yaptığını ya da falakaya yatırdığını anlattı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer Y. ve terör örgütünün "tankçısı" olan Ahmed K. tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 17 zanlı serbest bırakıldı.

DEAŞ’tan sakalını kesenlere işkence

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