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Dedektif gibi iz sürüp, köpeğini ezen sürücüyü buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde üniversite öğrencisi Burak Eren (25), evlerinin önünde 'Shiwa' isimli köpeğine çarparak ölümüne neden olan aracın sürücüsünü dedektif gibi iz sürerek buldu.

Dedektif gibi iz sürüp, köpeğini ezen sürücüyü buldu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde üniversite öğrencisi Burak Eren (25), evlerinin önünde 'Shiwa' isimli köpeğine çarparak ölümüne neden olan aracın sürücüsünü dedektif gibi iz sürerek buldu. Sokak üzerindeki işyerlerine ait 250 dakikalık güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Eren, aracın plakasını tespit ederek, sürücüsü hakkında şikayette bulundu.
Olay, bir hafta önce Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mandıracı Sokak'ta meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencisi Burak Eren'in 3,5 yıldır beslediği 'Cavalier King Charles Spaniel' cinsi 'Shiwa' isimli köpeğine, evinin bulunduğu sokakta hafif ticari araç çarptı. Sürücü kaçarken, köpek ise telef oldu.
Köpeğin ölümüyle derin üzüntü yaşayan Burak Eren, çarpan sürücüyü bulmak için dedektif gibi iz sürdü. Eren, sokak üzerinde bulunan 10 ayrı işyerine ait güvenlik kameralarının görüntülerini topladı. Yaklaşık 250 dakika görüntüyü izledikten sonra köpeğine çarpan aracın plakasını tespit eden Burak Eren, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek polise şikayetçi oldu. Eren, aracın köpeğine çarptığı görüntüleri de polise teslim etti.
Olay günü köpeğinin tuvaletini yapması için tasmasını çıkardığını belirten Eren, şunları söyledi:
"Yolda geziyordu, hatta yanında başka köpekler de vardı. Bu sırada bir araç üzerinden geçti. Can acısıyla yanıma gelmesiyle düşüp kaldı. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken, hemen veterinere götürdüm ve burada kurtarılamadı. Veteriner, köpeğin üzerinden araç geçtiğini, kaburga kemiklerinin kırılması sonucu iç kanamayla öldüğünü söyledi. Ben de bunun üzerine sokakta bulunan işyerlerine ait 10 güvenlik kamerasında 250 dakikalık bir görüntüyü izledim. Köpeğimin üzerinden geçen aracın plakasını tespit edince polise davacı, şikayetçi oldum. Ben en azından aracı kullanan kişiden şunu beklerdim. Bir şeyin üzerinden geçiyorsunuz ve bunu hissediyorsunuz, neden durmadınız? Bu bir hayvan olmayabilirdi. Bir çocuk olsaydı yine kaçacak mıydı, merak ediyorum. Sonuna kadar dava nereye giderse gitsin, peşini bırakmayacağım. Siyasilerin artık hayvan hakları konusunda daha ağır kanunlar çıkarması gerekiyor. Bu kadar basit olmamalı."

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Dedektif gibi iz sürüp, köpeğini ezen sürücüyü bulduDedektif gibi iz sürüp, köpeğini ezen sürücüyü bulduDedektif gibi iz sürüp, köpeğini ezen sürücüyü bulduDedektif gibi iz sürüp, köpeğini ezen sürücüyü buldu

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